Fauchon présente l'équipe de son 1er hôtel parisien

"cuisine contemporaine, authentique et gourmande".

Fauchon L’Hôtel Paris qui proposera aux voyageurs d'affaires 54 chambres à deux pas de la rue Saint-Honoré et de la Place de la Concorde en septembre , a constitué son équipe.Formée à l’école hôtelière de Paul Augier à Nice, Maud Welter travaille dans les domaines de l’hôtellerie de luxe depuis presque 20 ans. Elle commence sa carrière en tant qu’attachée de relation clientèle dans des établissements prestigieux puis grimpe les échelons : Responsable de relation clientèle au Baglioni Hotel London, Coordinatrice de groupes au London Hilton Park Lane, puis Assistante Chef des services d’accueil au Peninsula New York.De 2009 à 2016, elle restera à l’InterContinental Paris Le Grand, où elle sera en charge du marché luxe pendant 6 ans. En 2017, elle rejoint l’Hôtel Castille Paris en tant que Directrice des Ventes. Maud Welter prend désormais la direction des ventes et du marketing de Fauchon l’Hôtel Paris.Depuis bientôt dix ans, Laura Gonnella évolue parmi les plus beaux hôtels français et internationaux de luxe : Hyatt Regency Paris, Four Seasons Resort, Tiara Hotels & Resorts ou encore le Shangri-La Paris.Elle rejoint l’équipe de Fauchon l’Hôtel Paris en tant que Responsable de l’hébergement.Au cours des quinze dernières années, Perrine Vercollier a entre autres travaillé au sein de l’Hôtel Renaissance Paris, le JW Marriott à Cannes ou encore le Crillon. Elle a intégré ensuite le Ritz, où elle est restée 3 ans. Elle devient aujourd’hui Gouvernante Générale de Fauchon l’Hôtel Paris.C’est à travers ses voyages aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe que Tim Abenhaim a développé une solide connaissance et pratique internationale de l’hôtellerie restauration. Au fil de son parcours, il a eu l’occasion de diriger des restaurants aussi bien gastronomiques que des lieux à l’ambiance trendy. Parmi eux, le restaurant de L’InterContinental à Tel Aviv, le Waldorf Astoria à Jérusalem ou encore le Home House à Londres.Au Fauchon l’Hôtel Paris, il sera en charge de la Direction de la Restauration du Grand Café Fauchon.Sébastien Monceaux, Chef Exécutif des cuisines, a 40 ans dont déjà douze consacrés à Fauchon. Cet ancien du Lutetia prend son inspiration dans les produits les plus simples qu’il revisite, grâce à des ajouts inédits et balancés, et de touches d’évasion.À 30 ans, François Daubinet, a déjà une longue carrière derrière lui. Après huit ans de formation en pâtisserie auprès des Compagnons du Devoir, il intègre des établissements prestigieux à New York, puis en France, comme l’Hôtel de Crillon, le Plaza Athénée et participe à l’ouverture de la Michalak MasterClass. En 2015 il a rejoint le restaurant Taillevent.Il est désormais le Chef Pâtissier Exécutif de Fauchon l’Hôtel Paris.Originaire de Bourgogne, c’est à Paris que Frédéric Claudel fait ses classes. Passé au sein de restaurants étoilés tels que Le Laurent, Les Princes de l’hôtel Georges V ou encore Les Ambassadeurs de l’hôtel Crillon, il se forme auprès des meilleurs chefs de France.Il rejoint en 1997 les cuisines de l’Élysée du Vernet, où il découvrira son goût pour le travail des produits de la mer. En 2006, il prend les rênes du restaurant Senderes aux côtés du chef Banctel, et réussit à décrocher 2 étoiles au Guide Michelin. Entre 2010 et 2014 il intègre Le Shangri-La et dirige la brigade de La Bauhinia, avant de s’établir au restaurant Les Ombres.Au sein de l’hôtel Fauchon, Frédéric Claudel travaillera en étroite collaboration avec le Chef exécutif des cuisines Fauchon Sébastien Monceaux. Ensemble, ils proposeront une