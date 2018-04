Feu vert pour la modernisation de Chicago O'Hare

La modernisation de l'aéroport de Chicago est sur les rails. Le projet de 8,5 milliards de dollars a été approuvée par le conseil municipal de la ville le 29 mars dernier. La ville de l'Illinois a donné son feu vert après avoir trouvé un accord avec les principales compagnies de la plate-forme United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines et Spirit Airlines.Le projet - dans un premier temps contesté par American Airlines et United – prévoit entre autres la rénovation et/ou l’agrandissement des terminaux existants, la construction de nouvelles portes d'embarquement et la mise en place de nouvelles technologies à l'enregistrement, aux contrôles et aux traitements des bagages.Le chantier s'étalera sur 8 ans.