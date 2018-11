Ford se met à la trottinette

"s'inscrit dans la stratégie de nouvelles mobilités"

"Basée à San Francisco, Spin propose à ses utilisateurs une solution peu coûteuse pour répondre à la problématique du "dernier kilomètre" lors des trajets quotidiens. En combinant facilité d'utilisation et énergie électrique, les trottinettes permettent de réduire les problèmes de congestion des villes, de parking et de pollution".

Écolo et légèrement régressif... de plus en plus de professionnels optent pour la trottinette lors de leurs trajets urbains. Cette tendance n'a pas échappé à Ford. Le constructeur automobile vient de racheter Spin, spécialisée dans les trottinettes électriques. Il indique que cette acquisitionde l'entreprise.Il ajouteActuellement, la start-up américaine est présente dans 13 villes et campus universitaires aux États-Unis.Ford n'est pas la première entreprise à se tourner vers les patinettes. Uber a investi dans le service de locations de trottinettes Lime en juillet dernier.