Après le vélo en avril , Uber se met à la trottinette électrique. Le VTC américain vient d'investir dans la société Lime qui propose à la réservation ce véhicule légèrement régressif de plus en plus utilisé par les citadins dans les grandes villes.Uber n'a pas été la seule entreprise à mettre des sous dans cette start-up. GV (Google Ventures), Alphabet (la maison mère de Google) et d’autres groupes sont également de la partie. La levée de fonds a ainsi atteint 335 millions de dollars.L'investissement d'Uber est accompagné d'un partenariat. Il permet au VTC de proposer les trottinettes électriques à ses clients via son application.Les trottinettes de Lime sont actuellement présentes dans 70 villes à travers le monde, dont Paris depuis début juin.