France : des disparités dans les tarifs aériens en novembre

Les travel managers à la recherche d'économie doivent se montrer vigilants en fonction des destinations des déplacements professionnels de leurs équipes. Si les tarifs aériens du réseau long-courrier (ultramarin et international) ont été globalement orientés à la baisse, ceux des vols moyen-courriers sont à la hausse en novembre. Par ailleurs, les données publiées par la DGAC révèlent des disparités dans les prix des billets d'avion au sein de chaque réseau.



Depuis le début de l'année 2018, les tarifs aériens au départ de l'Hexagone ont grimpé de 0,9%.



Des prix stables pour le réseau intérieur

Les prix aériens ont été stables pour les vols domestiques de l'Hexagone par rapport au mois de novembre 2017 (+0,2%). En revanche, on enregistre une augmentation de 1,4% au cumul sur les 11 mois 2018. Les déplacements professionnels vers l'outre-mer ont été de leur côté moins onéreux pour les entreprises grâce à une baisse des prix plus forte à (-4,4% en novembre et -5,8% au cumul).



Ainsi depuis le début de l’année 2018, les tarifs des billets d’avion ont baissé de 0,8% sur l’ensemble du réseau intérieur au départ de métropole par rapport à la même période 2017.



Les prix des moyen-courriers grimpent encore

Sur le réseau international, les prix globaux sont stables avec -0,1% sur les tarifs appliqués en novembre. Toutefois, cet équilibre masque des évolutions contrastées.



Le rapport publié par la DGAC explique "Le réseau international moyen-courrier est orienté à la hausse pour le 10e mois de l’année, mais les prix des billets n’augmentent que de 1,3% en novembre, plus faible hausse de l’année".



Les billets d’avion à destination de l’Espace Économique Européen et les autres pays d’Europe sont plus onéreux avec des augmentations respectives de +2,6% et 1,4% entre novembre 2017 et novembre 2018. En revanche, les tarifs aériens ont baissé vers l’Afrique du Nord-Levant (-2,2 %).



Le réseau international long-courrier profite de baisses de prix (-0,9%), même si les billets vers le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord (respectivement +2,5% et +3,2% ) ont augmenté pour le 27e mois consécutif. Par contre, les entreprises organisant des voyages d'affaires sur l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine ont pu profiter d'une baisse des prix en novembre (respectivement -5,2%, -2,3% et -3,0%).



Au cumul sur les 11 mois de l’année 2018, les tarifs des billets d’avion ont grimpé de 3,9% sur le réseau international moyen-courrier tandis que les prix ont diminué légèrement sur le réseau long-courrier (-0,5%). Ces tendances conduisent à une hausse cumulée de 1,4% sur l’ensemble du réseau international au départ de métropole.



Des tarifs en hausse au départ des DOM

Contrairement à la tendance observée ces derniers mois, les prix des billets aux départ des départements d'Outre Mer ont progressé de 1,4% entre novembre 2017 et novembre 2018, toutes destinations confondues. Dans le détail, les tarifs ont grimpé au départ de Guadeloupe (+2,5%) et de La Réunion (+6,0%), mais ils diminuent depuis la Guyane (-8,0%), 1ère baisse après 17 mois de hausse des prix, et depuis la Martinique (-3,4%).



