Frédéric Lorin, Directeur d'IFTM Top Resa : "Le salon est le lieu de rendez-vous incontournable du voyage d'affaires"

Frédéric Lorin : Qu'il a tort ! (rires). Je sais que les agendas des Travel managers et des acheteurs sont particulièrement chargés en cette période mais ils ont besoin des informations qu'ils trouveront à l'IFTM Top Résa pour optimiser leur stratégie des prochaines années. On a souvent tendance à croire qu'un salon est uniquement un lieu d'exposition où chacun vient vendre ses produits sans se soucier de l'homogénéité de l'ensemble. IFTM Top Résa est tout le contraire. Il est construit autour de conférences, de zones de rencontres et de Networking et d'espaces réservés aux fournisseurs pour présenter leurs services et leurs outils.



Nous accueillons cette année 35 exposants sur le Club Affaires. Tous les domaines du business Travel sont ainsi représentés, que ce soit la TMC, l'hôtellerie, les fournisseurs de technologies ou de services. Il n'y a pas en France d'autres lieux qui proposent en quatre jours une telle panoplie aux visiteurs. Nous sommes véritablement des experts de la mise en relation.