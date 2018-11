G. Mindset, la première édition fait salle comble

Le collaborateur recherche avant tout une expérience au-delà d'un simple déplacement professionnel"

65 participants, dont 13 intervenants, se sont retrouvé dans le Nid Airbnb pour la première édition de G. Mindset, un événement dédié aux acteurs du voyage d'affaires. Au programme : des conférences, des échanges et des ateliers. Le fil conducteur de cette demi-journée portait sur l'impact des mutations sociétales sur la gestion des déplacements professionnels. Selon Aurélie Krau, associée chez Festive Road et consultante, les déplacements doivent désormais être pensés dans "un esprit digital nomade". ", explique-t-elle. Une expériencemais surtout connectée. ", ajoute Aurélie Krau.Chez Airbnb for Work, 15% des séjours en France sont désormais réservés à des fins professionnelles. Pour Teoman Colakoglu, responsable business chez Airbnb for Work : "". Les acteurs présents notent également une évolution des comportements des collaborateurs avec l'émergence du low-cost et un intérêt certain de retrouver un usage personnel dans la vie professionnelle., ajoute Elodie Segrestan, responsable des partenariats chez Workwell.L'économie collaborative a également une forte incidence sur les comportements et doit être prise en compte dans les politiques entreprises. Aujourd'hui, 75% des sociétés n'ont pas encore défini de règles explicites concernant les offres émanant de ces nouveaux acteurs.Concernant la tendance du bleisure, les acteurs présents sont unanimes, il est désormais primordial de la prendre en compte., déclare Yann Le Goff, CEO de Nilrem Consulting. Pour des questions d'organisation, certes, mais surtout de sécurité, notamment en cas de prolongement des déplacements. De façon globale, 9 entreprises sur 10 avouent ne pas avoir encore traité tous les éléments liés à la sécurité alors, qu'une ", ajoute Yann Le Goff. A cette problématique, il préconise un plan d'action en 3 étapes : mettre en place une politique de sûreté voyage, adopter des solutions techniques fiables pour le suivi des déplacements et définir un poste spécifique en interne.En complément, retrouvez le dernier baromètre de CBT Conseil sur les mutations sociétales et leur impact sur le business travel.