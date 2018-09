Gabon: Air France veut rétablir la confiance

Cette application mobile téléchargeable permet de prendre un ticket digital. Elle permet de réserver son vol, gérer sa réservation, effectuer l'enregistrement, obtenir sa carte d’embarquement, modifier son billet d’avion et même choisir son siège. De bonnes nouvelles pour les passagers empruntant l'aéroport Léon Mba de Libreville.Air France s'engage ainsi dans une opération de séduction après avoir été mise en cause en juillet dernier par certains titres de la presse gabonaise qui affirmaient que la compagnie française allaient être condamnée à payer une amende pour la qualité déplorable de son service. Une sanction qui n'a jamais existé même si le mécontentement des passagers était,lui, bien réel.La compagnie a également annoncé une baisse prochaine de ses tarifs à travers une campagne promotionnelle à venir. Enfin, les représentants d’Air France ont indiqué que la compagnie assurerait désormais une desserte quotidienne au départ de Libreville via Paris et vers plus de 1000 destinations, grâce à l’alliance SkyTeam.