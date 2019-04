Google connecte son assistant virtuel à la voiture

Ok Google

Dévoilé pour la première fois au CES 2019, l’Anker Roav Bolt est désormais disponible à la vente. Un accessoire qui permet aux possesseurs d’anciens véhicules automobiles de rester connectés.Il se branche tout simplement sur l'allume-cigares du véhicule et se connecte en Bluetooth au smartphone de l'utilisateur. Une fois relié, il suffit au conducteur d'appeler son assistant vocal avec la commande "" pour envoyer un SMS, passer un coup de fil ou lancer la lecture d'une playlist sans quitter la route des yeux. Les commandes domotiques sont également accessibles pour allumer par exemple la lumière ou le chauffage de la maison quelques kilomètres avant la fin du trajet.Une prise jack permet de raccorder l'adaptateur au système de son de la voiture et de profiter des instructions vocales de Google Assistant et de la musique dans tout l'habitacle.L’Anker Roav Bolt est déjà en vente aux États-Unis aux pris de 50 dollars. Il arrive sur le marché quelques semaines après la commercialisation de Viva Pro , le boitier qui permet de connecter à la voiture Alexa, l'assistant vocal d'Amazon.