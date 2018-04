Grève Air France : 40% des vols long-courriers annulés, ce mercredi

"des perturbations et des retards ne sont pas à exclure"

Pour la journée du mercredi 11 avril 2018, Air France prévoit d'assurer près de 70% de son programme de vols, soit :- 60% de ses vols long-courriers ;- 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- 75% de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.Compte tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 11 avril estimé à :- 36,3% des pilotes ;- 21,6% des personnels navigants commerciaux ;- 15,1% des personnels au sol.Air France prévient également queet conseille aux clients ayant réservé un vol pour cette journée du 11 avril de reporter leur voyage.Si aucune entente n'est trouvée avec la direction, les prochaines actions des grévistes auront lieu les 17 et 18 avril 2018