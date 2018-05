Grève Air France : 85% de vols assurés, ce jeudi

"des perturbations et des retards ne sont pas à exclure"

Les turbulences sont moins vives chez Air France en ce douzième épisode de la grève.La direction prévoit d'effectuer près depour la journée du jeudi 3 mai 2018. Dans le détail, la compagnie assurera :- 78% de ses liaisons long-courriers ;- Plus de 80% de ses moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- Près de 90% de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.La chute du taux de grévistes au sein d'Air France se confirme. La participation des pilotes au mouvement, qui était globalement de 30% les fois précédentes, est estimée pour ce jeudi 3 mai à 18,8%. Le taux est de 18% pour les personnels navigants commerciaux et de 10% pour les personnels au sol.La compagnie rappelle une nouvelle fois queet conseille toujours aux clients ayant réservé un vol pour la journée du 3 mai de reporter leur voyage.Pour mémoire, le mouvement de grève ne touche pas les personnels de la compagnie Hop!.