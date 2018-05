Grève des fonctionnaires : les transports également concernés

sans réserve les luttes

Si le prochain épisode de grève à la SNCF à l’appel des syndicats CGT, Unsa et CFDT ne débute que mardi 22 au soir, le syndicat SUD-Rail (qui a déposé un préavis de grève illimitée) appelle ses troupes à se mobiliser toute la journée de mardi avec les fonctionnaires. Localement, des cheminots se joindront aux cortèges.Dans les airs, la Direction générale de l’aviation civile a recommandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols à Orly, Lyon et Marseille. L’USAC-CGT, FO et l’UNSA ont déposé un préavis de grève pour soutenir la fonction publique mais aussi pour des revendications d’effectifs face à un trafic en hausse, de conditions de travail et de pouvoir d’achat.A noter que la fédération FO transports et logistique, qui menace par ailleurs d’un conflit à partir du 3 juin pour des sujets propres aux routiers, appelle à la mobilisation pour soutenir "" des fonctionnaires et cheminots.