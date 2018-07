Grève des pilotes : Ryanair annule 30 vols, ce jeudi

Les pilotes de Ryanair basés en Irlande sont appelés à faire grève ce jeudi 12 juillet . Face à ce mouvement, la low-cost a supprimé 30 des 290 vols irlandais programmés ce jour-là. Les annulations concernent uniquement des dessertes du Royaume-Uni. Les autres vols européens au départ ou vers l'Irlande ne sont pas impactés par le mouvement.La compagnie assure avoir averti tous les passagers concernés par les annulations. Ils se voient proposer le remboursement de leur billet ou des vols alternatifs les mercredi, jeudi, vendredi et samedi.L'été de Ryanair sera mouvementé. Ses PNC basés en Belgique, Italie, Espagne et au Portugal sont appelés à faire grève pour leur part les 25 et 26 juillet.