Grève du 9 octobre: attention aux transports

Les voyageurs d'affaires sont avertis, la journée de ce mardi risque d'être difficile en matière de déplacements routiers et urbains. Les accès aux gares et aux aéroports peuvent être compliqués, les personnes qui doivent se déplacer s'assureront de la possibilité de le faire en se renseignant, dès à présent, des conditions de circulation sur l'itinéraire prévu. Les hôtesses et Stewards d' easyJet ont également annoncé un mouvement de grève, pour des raisons internes.Il est probable que les transports publics (bus, trams, métro) de certaines agglomérations seront directement touchés. Plusieurs syndicats du secteur ferroviaire appellent à la mobilisation des agents SNCF. Les perturbations sur les lignes de trains ne seront connues que ce lundi sur le site de la SNCF.Cette mobilisation nationale aura également des conséquences sur d'autres secteurs comme l'école et les cantines scolaires, la santé, les services publiques ou encore, le secteur du commerce et des services.