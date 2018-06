Grèves : plus de 50% des voyageurs d'affaires britanniques ont revu leurs déplacements en France

"l'étude montre que les voyageurs d'affaires français, habitués des grèves comme part de leur culture, continuent leurs activités en s'en remettant à la chance, préférant voyager malgré de possibles complications, que d'annuler leur voyage"

Les voyageurs d'affaires français ne sont pas les seuls à avoir repensé leurs déplacements professionnels en raison des grèves à répétition de la SNCF ou d'Air France. Leurs collègues britanniques ont également revu leur planning. Et ils ont même été plus nombreux à le faire.En effet, plus de la moitié des collaborateurs du Royaume-Uni ont reporté ou annulé un voyage d'affaires dans l'Hexagone ces dernières semaines. En France, le taux est un peu moins de 50%.Traveldoo ajoute :Par ailleurs, deux tiers des Britanniques se sentent bien informés sur les grèves françaises, soit grâce aux avertissements de leur travel manager, soit par leur propre recherche. Toutefois - sûrement parce qu'ils sont moins habitués aux mouvements sociaux longs – le niveau de stress des voyageurs d'affaires du Royaume-Uni est plus élevé que celui de leurs collègues français avec un score de 7/10 contre 6/10 dans l'Hexagone.Interrogés sur les raisons de ces angoisses, les sondés britanniques indiquent craindre les retards, les longues attentes ainsi que le manque d'information. Certains voyageurs d'affaires s'interrogent aussi sur le remboursement des frais supplémentaires causés par les perturbations.Dans sa méthodologie, Traveldoo indique uniquement que les collaborateurs britanniques ont été sondés via les réseaux sociaux. Pour son étude française, l'entreprise avait utilisé une méthode similaire. Elle avait alors interrogé 52 personnes sur 7 jours.