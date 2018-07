HRS détaille le programme du Corporate Lodging Forum de Paris

"Dans notre marché, la connexion des outils et des hommes prend un sens tout particulier. La satisfaction des besoins voyageurs passe par cette connexion technologique qui se doit d’être transparente et sans friction. C’est un sujet toujours plus d’actualité car la simplification des déplacements professionnels en dépend"

"former les acheteurs voyages à la complexité du marché de l’hébergement dans le but de les aider à apporter un avantage compétitif à leur entreprise et à se positionner comme des partenaires stratégiques de la direction"