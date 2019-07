Hilton ouvre un hôtel Hampton à Toulouse

Hilton vient d’ouvrir dans la métropole toulousaine son deuxième hôtel Hampton de France, 6 mois après l’ouverture du premier à Clichy, aux portes de Paris. Le nouvel établissement se trouve à Blagnac, à seulement quelques centaines de mètres de l’aéroport. L’hôtel compte 126 chambres, un centre de fitness, un salon business et plusieurs salles de conférence. Coté décoration, le groupe décrit dans un communiqué un hôtel coloré, indiquant avoir fait appel à un taggeur pour "insuffler de l’énergie à l’établissement". À noter également que l’hôtel mettra à disposition une navette gratuite reliant le terminal de l’aéroport aux commerces environnants.Le nouvel Hampton by Hilton de Toulouse prend part dès son ouverture au programme de fidélisation Hilton Honors, ce qui offrira aux clients membres de nombreux avantages tels qu’un curseur de paiement flexible leur permettant de choisir leur combinaison de Points et d’argent pour réserver un séjour. Ils pourront également obtenir un rabais exclusif et avoir accès à un wi-fi standard gratuit.