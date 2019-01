Hop! : 6 nouvelles liaisons cet été

Malgré les rumeurs de disparition de la marque et de restructuration , Hop! étoffe son prochain programme estival. La compagnie régionale prévoit de proposer 6 nouvelles liaisons transversales pendant l'été 2019. Elle compte ainsi relier l'aéroport de Nice à Pau, Brest et La Rochelle du 25 mai au 31 aout. Elle assurera 1 vol par semaine pour les 3 liaisons.La compagnie mettra en place une ligne hebdomadaire La Rochelle – Marseille du 25 mai au 28 septembre. Elle volera aussi entre Perpignan et Strasbourg tous les dimanches du 28 juillet au 25 août. Un vol Nantes/Toulon sera lancé le 6 juillet et assuré jusqu'au 31 aout.Toutes ces nouveautés représentent plus de 30 000 sièges.Hop! misera également fortement sur la Corse cet été. Elle proposera des vols entre les 4 aéroports de l’Île de Beauté - Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari et 21 villes du continent. Les nouveautés de ce programme estival seront : Bastia – Brest, Figari – Metz, Figari – Rouen, Calvi – Caen, Calvi – Rennes., avec 1 vol le samedi du 25 mai au 28 septembre, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août, avec 1 vol le dimanche du 28 juillet au 25 aoûtavec 1 vol le samedi du 6 juillet au 31 août: 1 vol le samedi du 6 juillet au 31 août: 1 vol le samedi du 6 juillet au 31 août: 1 vol le samedi du 18 mai au 21 septembre: 1 vol le samedi du 1er juin au 28 septembre: 1 vol le samedi du 6 juillet au 31 août