Hop! pourrait disparaître

Hop! fêtait le 6eme anniversaire de son lancement, ce lundi 28 janvier... et cela pourrait bien être le dernier. Selon un article paru dans La Tribune le 30 janvier, le nouveau directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, voudrait mettre un terme à la marque Hop!.L'homogénéisation des offres court-courriers début janvier n'aurait, en effet, pas suffit à satisfaire l' appétit de simplification du dirigeant canadien. Celui qui a signé la fin de Joon , plancherait désormais sur la disparition de la marque régionale. Cette piste de travail semble avoir été confirmée lors du comité d'entreprise de la filiale régionale du 24 janvier dernier. Une slide n'indiquait plus Hop mais "Air France XXX".Par ailleurs, selon des sources proches du dossier, ce changement de nom s'accompagnerait d'une restructuration. Afin de redresser les opérations domestiques du groupe, la compagnie pourrait se recentrer sur deux bases : Roissy qui disposerait d'une flotte 100% Embraer et Orly qui aurait uniquement des Bombardier CRJ1000. Elle assurerait alors des vols vers les villes de province. Si ce projet se confirmait, l'avenir des bases de Nantes, Lyon et Strasbourg ainsi que celui des lignes transversales seraient compromis.Selon le bureau SNPL Hop! Alpa, les syndicats et l’ensemble de la représentation du Comité d’Entreprise de la compagnie estiment que la compagnie Hop! sans marque propre n'a pas de sens. Si le projet se concrétise, ils demandentet ils se disent