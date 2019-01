Hop! en promo pendant 48h

Hop! débute l'année avec une promotion proposant des billets à 35€ TTC l’aller simple (hors frais de service, non remboursables). Pour en bénéficier, les voyageurs d'affaires doivent effectuer leur réservation du 9 au 10 janvier pour des vols compris entre le 11 février au 10 mars 2019.Cette offre est valable sur de nombreuses lignes du réseau HOP! telles que :: Aurillac, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Tarbes-Lourdes, Toulon, Toulouse: Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulon, Toulouse: Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague, Rome: Lille, Lyon, Marseille, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Düsseldorf: Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse: Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg, Toulouse: Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Strasbourg, Toulouse, Düsseldorf, Hambourg: Lille, Lyon, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg: Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse: Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, StrasbourgPlusieurs villes importantes telles que Grenoble, Chambéry, Vienne, Saint-Étienne et Saint-Chamond, sont maintenant accessibles via l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, en partenariat avec Ouibus . Les clients ont ainsi la possibilité de réserver leur voyage Hop! de bout en bout en intégrant le tronçon routier ville/aéroport de Lyon-Saint Exupéry/ville, effectué en bus.Sur la même période, la promotion est également valable, avec des billets à 40€ TTC l’aller simple, sur les lignes suivantes :: Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague, Rome: Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague, Rome: Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague, Rome: Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague, Rome: Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Lorient, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Prague, RomePour mémoire, l’Aéroport de Biarritz-Pays Basque fermera ses pistes du 4 février au 3 mars 2019 , le temps de travaux de réfection. Durant cette période, la compagnie aérienne n’assurera pas ses vols entre Biarritz et Lyon, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle. Les voyageurs d'affaires auront la possibilité de rejoindre d’autres d’aéroports à proximité tels que Pau, Tarbes-Lourdes et Bordeaux.