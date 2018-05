Hop! inaugure son premier vol entre Brive et Lyon

Hop! a inauguré ce 14 mai 2018 son premier vol entre Brive-Vallée de la Dordogne et Lyon-Saint Exupéry À cette occasion, l’Aéroport de Corrèze a organisé en présence de son Président Jean-Louis Nesti, un water salute, le traditionnel arrosage de l’avion formant une arche symbolique au sol pour saluer la première fréquence d’une nouvelle ligne.La compagnie propose 3 liaisons par semaine entre Brive et Lyon : lundi, mercredi et vendredi.