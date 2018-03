Hop! relie Brive à Lyon

Hop!, qui assure cette ligne depuis 2002, a la volonté de battre tous les records avec une forte croissance pour les prochaines années afin d’atteindre plus de 50 000 clients transportés par an sur cette liaison.



Pour l’été 2018, Hop! Air France renouvèle d'ailleurs son offre avec 3 vols quotidiens vers Paris-Orly et 1 vol tous les samedis vers Ajaccio, du 28 mai au 30 septembre.



En 2017, Hop! Air France a transporté 44 320 passagers à Brive. Le remplissage des vols atteint plus de 63%, soit une augmentation de 2 points par rapport à l’année précédente. Depuis le début d’année 2018, le trafic est en augmentation de 4,4% pour une hausse de l’offre de près de 1%.



Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly a augmenté de près de 8% en 2017. Les Antilles et l’Océan Indien sont les principales destinations de correspondance, ainsi que Nice et Marseille. Depuis plus d’un an, une liaison vers New-York est également possible au départ de Paris-Orly.



Les résultats de la Corse (Ajaccio) sont également satisfaisants avec 1 300 clients transportés en 2017, soit une hausse de 6% par rapport à 2016. Le remplissage est en amélioration à 67%.