Hop! prolonge La Rochelle – Paris Orly pour la saison hiver

Face au succès de la liaison La Rochelle – Paris Orly lancée en avril dernier , Hop! a décidé de la prolonger pour la saison hiver 2018/2019. Elle proposera 4 vols par semaine du 28 octobre au 16 novembre 2018 et du 11 décembre 2018 au 25 mars 2019.L'ATR 72-600 de 72 sièges, déployé sur la ligne, décollera de la Charente-Maritime à 11h20 les lundi et vendredi pour se poser à Orly à 12h40. L'avion quittera la piste parisienne à 15h10 pour un atterrissage à La Rochelle à 16h35.La fréquence du samedi sera matinale avec un départ de la région Nouvelle-Aquitaine à 8h30 et de l'Île-de-France à 10h30. La liaison du dimanche sera un peu plus tardive avec un décollage de La Rochelle à 11h10 et de Paris à 15h10.L'aller simple est à partir de 49€ TTC.