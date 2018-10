Hop! renforce son offre au départ de Strasbourg en fin d'année

Hop! proposera plus de 1 500 sièges supplémentaires sur l’ensemble des lignes de et vers Strasbourg (Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse et Pau) du 23 novembre au 23 décembre 2018., avec 1 vol hebdomadaire le samedi du 24 novembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 9 février au 2 mars 2019., 1 vol les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.La capacité augmentera de 41% grâce la mise en place d’un CRJ 1000 de 100 sièges (au lieu d’un CRJ 700 de 72 sièges) le vendredi et la mise en place d’un CRJ 700 (au lieu d’un Embraer 145 de 50 sièges) le dimanche., 2 fréquences quotidiennes du lundi au jeudi, 3 services le vendredi (au lieu de 2), 1 vol le samedi et le dimanche. Cela représente une offre en hausse de 27%., 3 vols quotidiens du lundi au jeudi, 4 fréquences le vendredi (au lieu de 3), 1 liaison le samedi et le dimanche. Cela représente une offre en augmentation de 13%., 3 fréquences quotidiennes du lundi au vendredi, 1 ligne le samedi et 1 le dimanche.La capacité sera boostée de 6% avec la mise en place d’un CRJ 1000 de 100 sièges (au lieu d’un CRJ 700 de 72 sièges) le dimanche en Lyon-Strasbourg et le lundi en Strasbourg-Lyon., 2 vols quotidiens tous les jours sauf le samedi.Les voyageurs d'affaires profiteront d'une hausse de capacité de 8% grâce au déploiement d’un CRJ 700 de 72 sièges (au lieu d’un Embraer 145 de 50 sièges) le vendredi., 1 vol quotidien tous les jours de la semaine.Pour mémoire, Hop! propose également des liaisons régulières à destination de Strasbourg :, 2 fréquences quotidiennes toute la semaine.Cette desserte devrait être stoppée en avril 2019 . Toutefois, les voyageurs d'affaires pourront continuer à voler entre l'Alsace et le Nord grâce à l'offre mise en place par Chalair. , 3 vols quotidiens du lundi au vendredi, 2 services le samedi et le dimanche.