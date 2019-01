Hôtels & Préférence a acquis le label TemptingPlaces

"Nous sommes très satisfaits de cette acquisition par Hôtels & Préférence. Cette fusion stratégique vient soutenir nos ambitions de développement à travers le monde tout en proposant à nos clients de nouvelles expériences singulières et haut-de-gamme"

Hôtels & Préférence, racheté par Louvre Hôtels en octobre 2017 , fait à son tour des emplettes. Il a acquis le label TemptingPlaces. Avec le rachat de ce label de boutique-hôtels, la chaîne volontaire - très présente en France - renforce son offre internationale. Le groupe prévoit de créer une nouvelle entité "TemptingPlaces By Hôtels & Préférence".Avec cette nouvelle acquisition, Louvre Hotels Group continue son expansion en matière d’affiliation. En l’espace d’un an et demi, sa stratégie d'affiliation a boosté le portfolio du groupe, avec près de 255 établissements supplémentaires., a expliqué Pierre-Frédéric Roulot, CEO Louvre Hotels Group