Hyatt dit stop aux pailles et aux touillettes en plastique

Les hôtels du groupe Hyatt prévoient d'éliminer l’usage des pailles et des touillettes en plastique à usage unique à partir du 1er septembre 2018. Ces ustensiles seront alors disponibles uniquement sur demande et des alternatives écologiques seront proposées aux clients.Le groupe n'est pas le premier acteur hôtelier à supprimer les pailles dans ses bars et restaurants. Les établissements Meliá ainsi que les hôtels IHG de Porto ont pris des décisions similaires ces dernières semaines.