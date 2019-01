Hyatt s'installe en Éthiopie

L'ouverture du Hyatt Regency Addis Abeba marque le lancement de la stratégie de développement sur le marché africain du groupe hôtelier Hyatt, annoncée en septembre dernier.L'établissement est situé en plein centre de la ville, place Meskel, proche des centres commerciaux, des restaurants, des bars ou encore du Centre de conférences des Nations Unies.Il propose 188 chambres spacieuses dont 12 suites Regency de luxe, deux suites Executive, une suite présidentielle et une suite royale présidentielle avec quatre chambres. Les voyageurs d'affaires séjournant dans une chambre ou une suite Regency Club peuvent profiter de l'utilisation gratuite de la salle de conférence et de l'accès exclusif au salon Regency Club, qui sert des déjeuners continentaux, des cocktails et des collations en soirée.Le complexe abrite également six restaurants et bars, une piscine extérieure, un spa et un centre fitness de 235 mètres carrés.De plus, 1700 mètres carrés d'espace de réunion flexible surplombant le Meskel Square sont à la disposition des entreprises. La salle de bal Regency attenante à une cour intérieure fait, pour sa part, 465 mètres carrés. En outre, l'hôtel dispose de salles de réunion multifonctionnels équipées d’audiovisuels et d'éclairage de haute technologie.Place MeskelP.O. Box 428 Code 1250Addis Abeba,ÉthiopieTel : +251 11 517 1234