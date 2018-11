Iberia boostera l'Amerique du Sud et les services de l'A350 à l'été 2019

Iberia va miser sur l'Amérique du Sud lors de son programme d'été 2019. La compagnie augmentera les fréquences entre Madrid et Montevideo le 2 juillet en passant de 5 à 7 vols par semaine. Elle ajoutera également un service sur sa desserte de Quito le 5 juillet 2019 pour offrir une liaison quotidienne. La route Madrid – Rio de Janeiro Galeao sera également boostée pour offrir un vol par jour à compter du 2 juillet.Le transporteur espagnol a également prévu de déployer son nouvel A350 sur la desserte de Buenos Aires Ezeiza. Il assurera 7 vols par semaine du 31 mars au 31 mai puis 10 fréquences hebdomadaires du 1er juin au 26 octobre.L'Airbus sera aussi présent sur la route Madrid – Chicago O’Hare pendant l'été 2019. Il assurera la liaison 3 fois par semaine du 27 mai au 4 juin, puis 6 fois du 22 juin au 9 juillet et enfin 7 vols par semaine du 10 juillet au 26 octobre 2019.L'A350-900 d'Iberia est équipé de 31 sièges Business en disposition 1-2-1, 24 places en Premium Economy et 293 sièges en classe économique.