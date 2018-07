In extenso Deloitte : belles performances hôtelières en mai malgré les grèves

Les hôteliers français sont parvenus à résister en mai, face à la grève perlée de la SNCF et employés d'Air France grâce au calendrier favorable des ponts et week-ends prolongés. Toutefois, les établissements économiques et super économiques ont eu un peu de mal à attirer les clients avec des reculs de fréquentation de -0,7% et -0,4%. Les autres segments (Luxe,Haut de gamme et Milieu de gamme) sont parvenus à prendre des couleurs avec des chiffres d'affaires en hausse de 4% à 5%.