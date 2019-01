Innside by Melia s'offre un lifting pour séduire les voyageurs d'affaires millennials

"sa clientèle plus de liberté pour se détendre et explorer, qu'ils voyagent pour le travail ou leurs loisirs"

Hyatt Centric chez Hyatt, Lyf chez Ascott, Moxy chez Marriott, Jo&Joe chez AccorHotels ou encore une refonte de Golden Tulip pour Louvre Hotels... depuis plusieurs années, les groupes hôteliers développent ou repensent leurs enseignes pour séduire les Millennials.C'est maintenant à Melia Hotels International de se lancer – un peu en retard – à la conquête de cette clientèle convoitée. Pour cela, elle prévoit de totalement relifter sa marque Innside.La gamme d'hôtels design, compte offrir à. La marque concentrera aussi sa stratégie sur le développement durable, les activités accès autour du bien-être, la musique et la culture locale. Pour répondre aux besoins de la génération Y, le groupe n'oublie pas d'incorporer des lieux multifonctions où les hôtes pourront aussi bien travailler, s'entraîner, se reposer et jouer.Les chambres seront rénovées pour offrir de nouveaux équipements, notamment des peignoirs, des pantoufles, des tongs, une machine à café, un minibar gratuit, des jus de fruits frais et de la bière locale. Des réfrigérateurs Smeg seront disponibles pour les clients logeant en chambre Superior+ ainsi que des collations saines. Les chambres Superior+ offriront aussi un système audio haut de gamme, des services de streaming en continu et un service de location de vélos.Tous les établissements proposeront un open space pour les réunions ainsi que des espaces de réunion créatifs comprenant un cinéma, un studio de bien-être et un studio d’enregistrement, pouvant être loués pour des événements ou des réceptions.Innside by Melia comptera 22 hôtels et envisage de s’implanter dans des stations balnéaires en Europe et en Indonésie, notamment à Fuerteventura, à Majorque et à Bali, ainsi que dans des zones urbaines en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.