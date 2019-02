Innside s'installe à Prague

Innside Prague Old Town porte la nouvelle identité contemporaine et lifestyle de l'enseigne. L'établissement dispose ainsi de 90 chambres spacieuses et confortables. Elles sont équipées du wifi, d'un minibar gratuit ou encore d'une machine à café. Les chambres Superior+ offrent également un système audio haut de gamme, des services de streaming en continu et un service de location de vélos.Pendant leur séjour, les voyageurs d'affaires ont accès à un restaurant avec bar et terrasse, un business center ainsi qu'un gymnase ouvert de 6h à minuit. Il propose des cours virtuels In-Fit et une sélection d'équipements sportifs.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements au sein de l'hôtel grâce à l'espace "Big Idea". Cette salle qui dispose de la lumière naturelle, peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Elle est équipée de canapés, fauteuils, chaises, tables de ping-pong, une machine à café, un minibar ou même une station de bonbons, des éléments facilitant la créativité et le brainstorming.Soukenická 2511000 PragueTel : +420 222 312 521Fax : +420 222 318 961Email : innside.prague@melia.com