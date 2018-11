Istanbul : Atatürk et le nouvel aéroport seront fermés fin décembre

L'aéroport d'Istanbul Atatürk et la nouvelle plate-forme, inaugurée le 29 octobre dernier , n'accueilleront aucun vol les 30 et 31 décembre. Les deux plates-formes stopperont leurs opérations pendant ces deux jours afin d'effectuer le transfert d'activités de l'ancienne installation vers la nouvelle.Il est conseillé aux passagers ayant une réservation à ces dates de contacter leur compagnie aérienne. Certains vols pourraient être reprogrammés sur l'aéroport de Sabiha Gökçen qui restera pour sa part en activité. D'autres pourraient être annulés.Le nouvel aéroport d'Istanbul rouvrira ses portes le 1er janvier 2019 et prendra alors en charge les activités de l'ancienne plate-forme.