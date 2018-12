J’ai testé pour vous la classe Affaires d’Aigle Azur entre Paris et São Paulo

Les écrans de divertissement font un caprice

Nous prenons donc place dans le même avion qu’à l’aller. Je me retrouve au milieu, juste à côté d’un autre fauteuil. Une configuration parfaite pour un couple, éventuellement des collaborateurs, mais qui pourrait manquer d’intimité pour certains passagers. Mon appuie-tête ne fonctionne pas et ne peut être qu’en position « basse », ce qui n’est pas très agréable quand on est grand. A l’arrière, un siège est vide, la ceinture étant cassée. Il n’a donc pas pu être réparé entre temps… L’accueil est cependant des plus efficaces et chaleureux. Je me laisse tenter par un verre de champagne Arlaux puis par le même vin rouge qu’à l’aller, très agréable et cette fois à bonne température. Le dîner est rapidement servi : filet de saumon grillé, sauce blanche au citron et à l’estragon, purée de pommes de terre et haricots. Un régal !



Tout se passe bien jusqu’à ce que les écrans se figent. Les IFE ne fonctionnent plus à l’heure où de nombreux passagers ont débuté un film avant de s’endormir. Il aura fallu au moins 1h30 pour que l’équipage, qui a du joindre les équipes techniques par téléphone, parvienne à résoudre le problème. Nous voilà rassurés : 9h de vol sans écran aurait été une épreuve pour les insomniaques ! Finalement, l’A330-200 se posera avec quelques minutes d’avance sur le tarmac de Paris-Orly.



En conclusion, on peut dire que l’on ressent que les équipes sont en période de rodage, notamment sur le vol de retour où l’équipage d’Aigle Azur a collaboré avec celui d’Azul. Avant même de quitter Paris, la direction d’Aigle Azur avait été très transparente et avait prévenu que des progrès devaient être faits sur certains points au niveau du service à bord, du WiFi et de l’offre de divertissement. Ceci dit, les équipes sont chaleureuses, bienveillantes et compétentes donc on peut être très optimistes. De plus, les horaires de ce vol aller-retour sont particulièrement intéressants pour les voyageurs d’affaires.