JAL confirme son projet de low-cost long-courrier

A peine la rumeur est-elle parvenue à nos oreilles que Japan Airlines a confirmé vouloir lancer une low-cost long-courrier à l'été 2020 . La compagnie à bas coût sera basée à l'aéroport de Tokyo Narita et proposera des liaisons vers l'Asie, l'Europe et les Amériques.Si le nom du nouveau transporteur n'est pas encore connu, l'entreprise japonaise a indiqué qu'il disposera de 2 B787-8.JAL compte investir entre 10 et 20 milliards de yen (76 et 152 millions d'euros) dans ce projet et vise la rentabilité pour la nouvelle low-cost dans les 3 ans après le lancement.La société nippone a également assuré que cette nouvelle entité ne remettait pas en cause ses investissements dans Jetstar Japan dont elle détient une participation minoritaire. En effet, la coentreprise créée avec Qantas Airways est présente et restera pour sa part sur le marché court-courriers à bas-coût.