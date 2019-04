Jet Airways ne volera plus

«En conséquence, avec effet immédiat, Jet Airways est obligé d'annuler tous ses vols intérieurs et internationaux. Le dernier vol s'effectuera aujourd'hui»

Triste nouvelle pour le partenaire indien d'Air France-KLM, la compagnie annonce la suspension de ses opérations après avoir échoué à obtenir le financement provisoire nécessaire à son fonctionnement de la part de ses créanciers., déclare la compagnie à travers un communiqué. Dès demain, elle n'assurera donc plus aucun vol.Pour rappel, Jet Airways avait annoncé il y a quelques jours l'arrêt de ses vols à l'international à cause de dettes importantes. En difficulté financière, l'ancienne première compagnie privée indienne annonce donc de façon officielle sa faillite. Au total, plus de 20 000 emplois à travers le monde sont menacés.