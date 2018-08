Jetblue augmente les prix des bagages enregistrés

Jetblue suit l'exemple de ses consœurs canadiennes Air Canada et WestJet . Elle a augmenté le prix de ses bagages enregistrés. Le tarif de la première valise mise en soute pour les passagers munis d'un billet éco Blue est passé de 25 à 30 dollars le lundi 27 août 2018. Il faut débourser 40 dollars pour le second bagage (au lieu de 35 dollars) et 150 dollars à partir du 3eme (au lieu de 100 dollars).Le coût du bagage hors-gabarit a également grimpé de 100 dollars à 150 dollars.Pour mémoire, l'offre Blue Plus inclut un bagage enregistré tandis que Blue Flex permet de mettre deux bagages en soute gratuitement.De plus, la charge pour modifier ou annuler les billets Blue ou Blue Flex passe de 150 à 200 dollars si leur prix était supérieur à 200 dollars.La nouvelle grille tarifaire est détaillée sur le site de la compagnie. En juillet dernier lors de la présentation des résultats semestriels, le transporteur avait prévenu qu'il comptait augmenter ses revenus ancillaires pour faire face à la hausse du cours du pétrole.Par ailleurs, l'entreprise a confié à la presse américaine que cette initiative lui permettait de maintenir la gratuité de son service de wifi à bord Fly-fi, très apprécié des passagers.