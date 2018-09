Joon : 6 nouvelles destinations pour l'été 2019

Le programme d'été 2019 sera l'occasion pour Joon de reprendre 6 destinations d'Air France. La compagnie prévoit ainsi de relier Paris-CDG à Madrid avec 6 vols quotidiens à partir de fin mars 2019. Par ailleurs, elle volera vers Stockholm 4 fois par jour.Elle remplacera également Air France sur Prague et Manchester où elle proposera 3 fréquences par jour. Toutes ces destinations européennes seront assurées en Airbus A320 (174 sièges) et A321 (212 sièges).En outre, comme cela avait déjà été annoncé, Joon volera entre Paris-CDG et Quito . Elle prendra aussi la direction de Saint Martin. Ces deux destinations seront opérées en Airbus A340 équipé de 278 sièges dont 30 en Business et 21 en Premium Economy. Le transporteur desservira l'aéroport des Antilles néerlandaises tous les lundi, jeudi et samedi. Il mettra le cap sur l’Équateur tous les mardi, jeudi et samedi.