KLM prend le relais de Hop! Air France à Nantes

Annoncé par Airlineroute, le transfert de la ligne Nantes-Amsterdam risque d'alimenter le feu qui couve chez les pilotes d'Air France contre les décisions du groupe en faveur de KLM. C'est en effet la compagnie néerlandaise qui reprendra le 25 mars une ligne créée entre Nantes et Amsterdam par Hop! Air France, et renforcée cet hiver sous cette marque (vols en CRJ1000 et A319). D'Amsterdam, les voyageurs d'affaires de Loire-Atlantique et Bretagne pourront facilement rebondir le réseau long courrier de la capitale néerlandaise.Les 20 vols hebdos seront opérés soit par Cityhopper en Embraer 190 (20 places en classe Affaires, 8 en Premium, 72 en Economie) ou 175 (20+8+60), soit par KLM en Boeing 737-700 (20+6+106) selon Airlineroute. Les départs sont programmés tous les jours sauf dimanche à 9h40 (arrivée 11h15), tous les jours en semaine à 15h05 (arrivée à 16h40) plus samedi à 15h00 et dimanche à 14h00, et enfin tous les jours à 20h30 (arrivée à 22h05). Les vols retour quitteront la France tous les jours à 6h30 (arrivée à 8h10), tous les jours sauf dimanche à 12h00 (arrivée à 13h40) et tous les jours en semaine à 17h10 (arrivée à 18h50), plus le samedi à 17h05 et le dimanche à 16h10).Le choix d'attribuer la ligne à KLM répond sans doute au souci, reconnu par Hop! Air France, de disposer de suffisamment de pilotes pour assurer ses lignes. Mais au moment où lesdits pilotes critiquent la répartition de croissance entre les deux compagnies du groupe franco-néerlandais, il y a de quoi agacer quelques esprits échauffés dans un climat de revendications sur les salaires . Pour mémoire, selon les chiffres syndicaux, l'offre en SKO (Siège/Km Offert) pour Air France en Janvier 2018 était à +2,5% (Long Courrier : +2,4% et Moyen Courrier : 2,9%). Parallèlement, les chiffres de KLM étaient à +6,5% (Long Courrier : 6,2% et Moyen courrier : 7,8%).