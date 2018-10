Kenya Airways est menacée par une grève le 28 octobre

"réussi"

"utilisera tous les recours légaux et disciplinaires pour assurer la sécurité de notre compagnie nationale".

Le premier vol sans escale entre Nairobi à New York de Kenya Airways pourrait être cloué au sol par une grève le 28 octobre prochain.Le syndicat Kenya Aviation Workers Union (Kawu) qui représente les équipages cabines, appelle ses membre à faire grève. L'organisation réclame une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail pour tous les PNC ainsi qu'une prime pour ceux qui assurent la nouvelle liaison long-courrier.Le personnel au sol est aussi appelé à stopper le travail le jour du vol inaugural.La compagnie aérienne a demandé au syndicat de renoncer au mouvement. Elle a assuré que les négociations reprendront après le lancementdu vol Nairobi – New York JFK. La direction a également prévenu dans un mail qu'elle