Kenya Airways renforce son offre cet été

Kenya Airways, dont Air France est partenaire de joint-venture depuis mars dernier , renforce son offre sur les hubs du groupe franco-néerlandais. Elle proposera deux vols de nuit supplémentaires par semaine vers Amsterdam (départ du Kenya les vendredi et samedi) et deux vols quotidiens de plus vers Paris en juillet et août,De plus, pour répondre à la croissance de la demande, la compagnie aérienne a introduit également 4 vols hebdomadaires vers l’île Maurice depuis le 7 juin 2018. Elle assure également 3 fréquences non-stop par semaine vers Le Cap depuis le 6 Juin, en supplément des 7 vols hebdomadaires qui desservent déjà cette destination via Victoria Falls (Chutes Victoria) et Livingstone.Par ailleurs, le transporteur proposera depuis son hub de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) trois vols de nuit supplémentaires vers Accra (Ghana) et Freetown (Sierra Leone) en août. La fréquence sera également accrue à destination de Kinshasa, Brazzaville, Le Cap, Johannesburg, Maputo et Entebbe.