Kenya Airways va faire payer le choix du siège en Eco

"Nous souhaitons proposer un choix de sièges à nos clients afin d'améliorer l'expérience de voyage de ceux qui préfèrent un plus grand confort ou être installés à l'avant de la cabine Économique pour un accès plus facile à la sortie"

Selon une récente étude, les compagnies aériennes vont récolter 92,9 milliards de dollars de revenus complémentaires en 2018 grâce à la vente d'options et de services. Et Kenya Airways semble bien décidée à profiter aussi de la manne financière des frais ancillaires.La compagnie africaine fait payer la sélection de la place en classe Economy depuis le 26 novembre 2018., a expliqué Sebastian Mikosz directeur et CEO du groupe Kenya Airways au site Hapa Kenya.Par exemple, pour un vol entre l'Europe et Nairobi. L'option Extra Leg Room coûte 80 dollars si elle est achetée en avance et 100 dollars si elle est prise dans les deux mois avant le décollage.Pour les liaisons européennes au départ de Nairobi, l'option est à partir de 75 dollars. Le choix du siège est facturé pour sa part 40 dollars dans les deux sens.Sur les lignes domestiques, le siège offrant plus d'espace pour les jambes coûte 20 dollars supplémentaires tandis qu'il faut verser 10 dollars en plus pour avoir sa place préférée.Les membres du programme SkyTeam de statut Platinum peuvent profiter de ces deux options gratuitement. Les voyageurs Gold bénéficient de leur côté du choix du siège gratuit et d'une réduction de 50% pour le siège avec plus d'espace pour les jambes.Les passagers fréquents de niveau Silver ont une réduction de 25% sur les deux options tandis que les membres Explore ont 10%.