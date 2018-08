Korean Air: trafic en hausse et bénéfices en baisse

Sur la période allant d'Avril à Juin,la compagnie sud-coréenne reconnait des pertes de l'ordre de 250 millions d'euros, à peu près identique au résultat enregistré l'année passée à la même période.Son bénéfice d'exploitation a chuté de 61,4% tandis que les ventes ont augmenté de 6,9% au cours de ce deuxième trimestre.Korean évoque la hausse des prix mondiaux du pétrole pour justifier ses pertes et attribue la croissance des ventes au lancement en mai dernier d'une coentreprise avec Delta Air Lines. Un réseau combiné desservant plus de 290 destinations en Amérique et plus de 80 en Asie.Des résultats mitigés accueillis timidement par la Bourse,l'action de Korean a chuté de 1,08%.Korean Air Lines a déclaré qu'elle allait se concentrer sur le développement de nouveaux marchés au troisième trimestre afin d'améliorer sa rentabilité.Quant à sa filiale à bas coût, Jin Air, elle a annoncé une baisse de 88% de son bénéfice au cours du deuxième trimestre 2018.