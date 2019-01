L’État planche sur les déplacements domicile-travail

"L’action en faveur des déplacements domicile-travail repose fortement sur une bonne complémentarité entre les dispositifs mis en place localement par les entreprises, les collectivités et l’État. Si cette action conjointe est opérante en milieu urbain (investissements publics, versement transport, participation des employeurs aux frais d’abonnement de transport en commun, etc.), elle est plus difficile à mettre en œuvre dans les territoires périurbains ou ruraux qui souvent ne bénéficient pas d’offre de transport en commun".

"invités à travailler à l’extension de l’accompagnement des modes vertueux (covoiturage, vélo,…), afin de favoriser leur usage en complément des transports en commun"

Le gouvernement veut faciliter les déplacements domicile–travail. Il a ainsi proposé aux partenaires sociaux et aux associations d’élus de travailler ensemble pour améliorer la complémentarité des actions menées par les entreprises, les collectivités et l'état.Le communiqué publié le 30 janvier 2019 expliqueCe cycle de réunions de travail va être mené dans les prochaines semaines, afin d’aboutir à des mesures d’ici la fin du mois de février, dont les dispositions législatives pourront se traduire dans le projet de loi d’orientation des mobilités , présenté fin novembre 2018.Pendant les rencontres, il sera entre autres proposé aux partenaires sociaux et les collectivités locales d'inscrire lacomme unen entreprise. Les participants seront aussi. Ils plancheront aussi sur les dispositifs permettant d’qui n'ont d'autre solution que le