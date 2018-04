L'Europe demande un contrôle des moteurs similaires à ceux de Southwest

Le moteur d'un B737 de Southwest a explosé en vol et brisé un des hublots, le 17 avril dernier. Après cet accident qui a fait un mort, l’Agence européenne de la sécurité aérienne suit les traces de sa consœur américaine, la FAA, et demande un contrôle des moteurs les plus anciens similaires à celui qui s'est abîmé en vol.