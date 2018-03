L'Inde va vendre 76% d'Air India

La privatisation d'Air India est lancée. Le gouvernement indien compte se séparer d'une participation de 76% de la compagnie aérienne, accompagnée d'une reprise de dette représentant l'équivalent de 5,1 milliards de dollars (4,1 milliards d'euros).L'Etat va aussi vendre 100% de la filiale low-cost Air India Express, et 50% de l'entreprise de services au sol SATS Airport Services.Bien que cumulant une dette de 8,5 milliards de dollars, l'entreprise en difficulté suscite l’appétit de plusieurs acteurs de l'aérien. La low-cost IndiGo ou encore Singapore Airlines ne cachent pas leur intérêt. La presse indienne a également avancé mi-mars qu' Air France-KLM et ses partenaires Jet Airways et Delta Air Lines envisageaient d'entrer au capital d'Air India.Les candidats ont jusqu'au 14 mai pour présenter leurs offres.