L'Irak lève l'interdiction sur les vols internationaux vers les aéroports kurdes

pour rétablir l'autorité fédérale dans les deux aéroports, conformément à la Constitution de l'Irak".

"Les personnes s’y rendant pour raisons professionnelles doivent se signaler auprès des autorités kurdes afin d’obtenir un laisser-passer permettant de franchir librement les points de contrôle routier".

"Des mouvements de protestation peuvent survenir dans l’ensemble de la région du Kurdistan d’Irak. Il est recommandé de se tenir régulièrement informé de la situation et de rester éloigné de ces mouvements".

La direction de l’aviation civile irakienne a indiqué que les vols internationaux vers/depuis les aéroports d’Erbil et de Souleymanieh pouvaient reprendre progressivement à compter du 20 mars 2018.L'Irak a levé l'interdiction émise en septembre dernier après avoir obtenu le feu vert des autorités kurdes "Si la région s'ouvre à nouveau à l'international, les voyageurs d'affaires doivent faire preuve d'une très grande prudence pendant leur séjour.En effet, le quai d'Orsay déconseille formellement de se rendre dans ces régions dans les provinces de Ninive, Tamim - Kirkouk -, Salah al-Din et Diyala. Le ministère rappelle queLes zones en bordure de la frontière entre la Turquie et l’Irak demeurent formellement déconseillées, notamment du fait des récents accrochages militaires et bombardements de l’aviation turque qui ont été observés.Par ailleurs,Pour mémoire, l’accès au territoire irakien, quel que soit le point d’entrée et de sortie, requiert un visa irakien obtenu avant le voyage.