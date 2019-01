L'aéroport de Dubaï est toujours le champion des passagers internationaux

L'aéroport de Dubaï a gardé son titre de plate-forme n°1 pour son trafic international en 2018. Il a géré 89,14 millions de passagers internationaux sur l'année contre 88,2 millions de voyageurs en 2017 . Si cela représente une augmentation de 1% et un nouveau record, l'installation n'est toutefois pas parvenue à atteindre son objectif de 90,3 millions de passagers internationaux fixé pour 2018.L'Inde est toujours la principale destination de l'aéroport de Dubaï avec 12,27 millions de voyageurs. Cette desserte est portée par le trafic des villes de Mumbai, Delhi et Cochin. Avec 6,4 millions de passagers en 2018, l'Arabie Saoudite passe devant le Royaume-Uni (6,2 millions de clients) et monte sur la deuxième marche du podium.La plus forte croissance de l'aéroport du Moyen-Orient a été enregistrée sur l'Europe de l'est avec un trafic en hausse de +16,7%. Viennent ensuite la Communauté des États indépendants (ex-URSS) (+12,3%) et l'Afrique (+9,8%).Si la Grande Bretagne a perdu en 2018 sa position de deuxième destination de l'aéroport de Dubaï, Londres reste la ville n°1 (3,88 millions de personnes). Elle est suivie de Mumbai (2,5 millions) et Koweït (ville).