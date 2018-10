L'aéroport de Hong Kong propose de faire son check-in au pont Hong Kong - Macao

Le pont Hong Kong - Zhuhai - Macao qui a été inauguré le 23 octobre dernier, propose un nouveau service.Hong Kong Airport a installé un centre de check-in au sein des points de passage des frontières de Hong Kong et de Zhuhai. Cette zone offre la possibilité aux passagers de Cathay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines et HK Express d'enregistrer leurs bagages et d'obtenir leurs cartes d'embarquement entre 7h00 et 22h30. Ils peuvent alors se rendre à l'aéroport sans se soucier de leurs valises. Elles seront acheminées directement à leur avion.Le même service sera lancé au sein de l'installation de Macao au cours du premier trimestre 2019.Pour les passagers qui préfèrent s'enregistrer à l'aéroport de Hong Kong, un service de transport dédié a été mis en place pour rejoindre la plate-forme depuis Zhuhai ou Macao via le pont.