Le pont Hong-Kong / Macao inauguré ce mardi

C'est un pont géant qui a défrayé la chronique. Plusieurs ouvriers sont morts pendant sa construction qui a duré plus de 10 ans et marque une vraie prouesse technique : avec plus de 55 km, c'est le pont le plus long au monde qui enjambe l’estuaire de la Rivière des Perles. La facture atteint 20 milliards de dollars et les travaux ont duré deux ans de plus que prévu. On ne parle pas de la facture environnementale puisque la construction du pont Hong Kong- Zhuhai - Macao semble avoir également provoqué la disparition d'une sorte de dauphins, les dauphins blancs de Chine. La route constitue une succession continue de ponts, d'îles artificielles, d'un tunnel et d'infrastructures spécifiques comme les postes frontières et des échangeurs. Il a été conçu pour résister à des typhons, des tremblements de terre de magnitude 8 et à un choc avec un navire d'une masse de 300.000 tonnes.Les voyageurs d'affaires ne pourront emprunter cette liaison qu'avec un véhicule doté d'un permis spécial, qui devrait être attribué notamment à de nombreux taxis. Le pont permet de relier en une demi-heure les deux anciennes colonies britannique (Hong Kong) et portugaise (Macao) avec une bretelle desservant la ville chinoise de Zhuhai, limitrophe de Macao. Le trajet prenait jusqu'ici 4 heures par la côte et une heure en ferry (pour les navettes les plus rapides).A noter qu'un autre projet tout aussi ambitieux défraie déjà la chronique, un pont qui devrait relier, à partir de 2024, Shenzhen et Zhongshan en vingt minutes seulement en reliant les deux rives de la Rivière aux perles.