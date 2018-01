L'aéroport de Lille à +7,2% en 2017

L’année 2017 aura été une nouvelle année de croissance du trafic pour l’aéroport de Lille qui enregistre un nouveau record de passagers : 1 905 608 voyageurs (+7.2%) ont en effet transité par l’aéroport euro-régional, dont 43% sont des passagers « incoming » (trafic entrant).Cette croissance concerne tous les secteurs du trafic : le trafic régulier National progresse de plus de 11% quand le trafic des vols réguliers à l’International croît de 14%, lui-même emmené par la croissance du trafic régulier vers les destinations européennes (+17.8%).Le trafic des vols vacances, opérés pour le compte des tours-opérateurs, enregistre également une croissance à deux chiffres (+14.5%).Ces très bons résultats confirment la pertinence du réseau lillois et des offres proposées en 2017 :- bons résultats sur les nouvelles lignes internationales opérées toute l’année vers Naples, Venise, Faro…- succès confirmé des lignes saisonnières (Biarritz, Perpignan, Corse…)- dynamisme des vols vacances (35 destinations) proposés par les tour-opérateurs, avec de nouvelles destinations comme Cap Vert, Kalamata, Lanzarote, Cagliari, … et la reprise d’activité sur la Tunisie.La part du trafic des compagnies low-cost / low-fare poursuit sa progression, et s’établit désormais à 45% du volume global du trafic. La compagnie easyJet, avec 32% de part de marché, est désormais la première compagnie en termes de passagers transportés sur la plate-forme Aéroport de Lille ; elle a franchi fin 2017 la barre des deux millions de passagers transportés à Lille (depuis le début de ses activités en 2012).En 2018, avec 57 destinations au total proposées par les 14 compagnies présentes, l'aéroport compte bien franchir le seuil de 2 millions de passagers transportés.La compagnie XL Airways effectuera 4 vols spéciaux directs vers Fort-de-France (Martinique) en avril et mai 2018.La compagnie Hop! lancera, elle, sa nouvelle ligne régulière vers Brest ; une bonne nouvelle pour la desserte de la Bretagne, déjà desservie via Nantes par les compagnies Hop ! et easyJet (jusqu'à 4 vols/jour). Hop! proposera également en 2018 des nouvelles offres saisonnières vers Toulon Les compagnies easyJet et Volotea augmenteront leurs programmes, notamment grâce à des renforcements de fréquences (6 vols/semaine vers Bordeaux pour easyJet) ou à la mise en service d’appareils de plus grosses capacités (vers Montpellier et la Corse pour Volotea).